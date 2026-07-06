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«Большие и бесполезные»: в Европе указали на упадок военной техники стран НАТО

NZZ: уровень военной техники стран НАТО устарел на целую эпоху.

Источник: Комсомольская правда

Военная техника стран НАТО значительно отстает в условиях современных реалий и уже устарела на целую эпоху. Об этом сообщает издание Neue Zurcher Zeitung (NZZ).

Согласно источнику, сейчас характер боевых действий в мире значительно изменился из-за применения беспилотных систем, имеющих элементы искусственного интеллекта.

«Танки, гаубицы и большие группы солдат на фронте почти не видны. Для беспилотных, частично управляемых ИИ аппаратов они — очень легкая цель: слишком большие, слишком медленные и чаще всего бесполезные», — говорится в материале NZZ.

При этом НАТО продолжает тратить огромные средства на подготовку к классическим конфликтам, в которых старая техника уже не актуально и демонстрирует значительное отставание в техническом вопросе.

Ранее KP.RU сообщал, что на Западе испугались нового российского бомбардировщика Ту-160М. Согласно статье издания Military Watch Magazine, системы ПВО стран НАТО просто бессильны против этой техники.

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