«Большие и бесполезные»: в Европе указали на упадок военной техники стран НАТО

Военная техника стран НАТО значительно отстает в условиях современных реалий и уже устарела на целую эпоху. Об этом сообщает издание Neue Zurcher Zeitung (NZZ).
Согласно источнику, сейчас характер боевых действий в мире значительно изменился из-за применения беспилотных систем, имеющих элементы искусственного интеллекта.
«Танки, гаубицы и большие группы солдат на фронте почти не видны. Для беспилотных, частично управляемых ИИ аппаратов они — очень легкая цель: слишком большие, слишком медленные и чаще всего бесполезные», — говорится в материале NZZ.
При этом НАТО продолжает тратить огромные средства на подготовку к классическим конфликтам, в которых старая техника уже не актуально и демонстрирует значительное отставание в техническом вопросе.
Ранее KP.RU сообщал, что на Западе испугались нового российского бомбардировщика Ту-160М. Согласно статье издания Military Watch Magazine, системы ПВО стран НАТО просто бессильны против этой техники.