Эрлинг Холанд стал первым за 52 года дебютантом ЧМ с семью забитыми голами

Ролик Костромитиной о ее внешнем сходстве с норвежским футболистом был опубликован в социальных сетях и набрал почти 50 миллионов просмотров в социальных сетях за одну ночь. Девушка призналась, что ее подруга обратила внимание на похожий нордический типаж внешности еще четыре года назад, но ранее это оставалось лишь локальной шуткой в кругу друзей и семьи.