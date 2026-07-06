Эрлинг Холанд стал первым за 52 года дебютантом ЧМ с семью забитыми голами

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд стал первым за 52 года дебютантом чемпионата мира по футболу, поразившим ворота противника семь раз. Такого результата он достиг 5 июля в ходе игры против команды Бразилии, в которой норвежцы победили со счетом 2:1, сообщают «Известия».
В последний раз игрок, впервые выступающий на мировом первенстве, забивал семь голов в 1974 году. Тогда такое достижение заработал поляк Гжегож Лято. Абсолютным рекордсменом турнира остается француз Жюст Фонтен, который на чемпионате мира 1958 года поразил ворота противников 13 раз.
Российская модель Анастасия Костромитина, записавшая ранее шуточное видео о сходстве с Холандом, сообщила сайту телеканала «Звезда», что теперь будет болеть за сборную Норвегии на чемпионате мира.
Ролик Костромитиной о ее внешнем сходстве с норвежским футболистом был опубликован в социальных сетях и набрал почти 50 миллионов просмотров в социальных сетях за одну ночь. Девушка призналась, что ее подруга обратила внимание на похожий нордический типаж внешности еще четыре года назад, но ранее это оставалось лишь локальной шуткой в кругу друзей и семьи.
Сама знаменитость не считает себя большим футбольным фанатом, но после столь громкой истории пообещала болеть за норвежскую сборную на текущем чемпионате мира.
Холанд выступает за английский «Манчестер Сити» с лета 2022 года. За это время он трижды становился лучшим бомбардиром национального чемпионата, выиграв множество трофеев включая Лигу чемпионов.
Ранее сообщалось, что Анастасия Костромитина стала интернет-звездой из-за сходства Эрлингом Холандом.