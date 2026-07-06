Нижегородский аэропорт возобновил работу после снятия ограничений 6 июля

В нижегородском аэропорту им. Чкалова сняли ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Напомним, что ограничения ввели ночью 6 июля из-за угрозы атаки БПЛА. Взлеты и посадки самолетов допускались только после согласования с уполномоченными структурами.
Теперь аэропорт работает в штатном режиме. «Просим следить за статусом вашего вылета по громкой связи аэропорта, а также на онлайн-табло и на сайтах авиакомпаний», — написали представители воздушной гавани.
Ранее сообщалось, что авиарейс Нижний Новгород — Минеральные Воды задержали в аэропорту 6 июля.
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