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Нижегородский аэропорт возобновил работу после снятия ограничений 6 июля

Ограничения ввели ночью 6 июля из-за угрозы атаки БПЛА.

В нижегородском аэропорту им. Чкалова сняли ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Напомним, что ограничения ввели ночью 6 июля из-за угрозы атаки БПЛА. Взлеты и посадки самолетов допускались только после согласования с уполномоченными структурами.

Теперь аэропорт работает в штатном режиме. «Просим следить за статусом вашего вылета по громкой связи аэропорта, а также на онлайн-табло и на сайтах авиакомпаний», — написали представители воздушной гавани.

Ранее сообщалось, что авиарейс Нижний Новгород — Минеральные Воды задержали в аэропорту 6 июля.

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