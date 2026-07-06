Цирковой артист Аскольд Запашный выразил сомнение в том, что поведение слона из Непала, который на протяжении 14 лет нападал на членов одной семьи, можно считать актом осознанной мести. Он отметил, что подобные публикации в СМИ часто основываются на объединении разрозненных инцидентов в единую драматическую историю, что создает ложное представление о способности животных планировать действия на долгий срок.