«Как предки во время Великой Отечественной войны»

В Белгороде и пригороде с ночи 3 июля и по вечер понедельника экстренные службы пытаются устранить последствия «крупнейшего за время СВО», по оценке нового врио губернатора Героя России Александра Шуваева, удара ВСУ «по объектам жизнеобеспечения». По всему 320-тысячному городу на выходных фиксировались перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Власти переподключали сети на резервные контуры питания, но жители все равно массово жаловались на отсутствие света, в отдельных случаях — «на протяжении 30 часов». Помимо прочего, белгородцы отмечали, что генераторы, которыми пользуются в частных домовладениях, сложно заправить из-за дефицита топлива. Глава региона на фоне этого призвал жителей воспринимать СВО «с той же ответственностью и самоотверженностью, как когда-то предки».