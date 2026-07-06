Лантратова обратилась в ООН после удара ВСУ по автобусу в Белгородской области

По словам омбудсмена, местный уполномоченный по правам человека Жанна Киреева связалась c пострадавшими взрослыми и родителями детей, получивших ранения. Им уже оказывают помощь. Всего при ударе пострадали семь человек, включая двух детей, один из которых находится в тяжелом состоянии.