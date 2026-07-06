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В МО Британии заявили о якобы сближении авиации с двумя российскими Ту-142

Минобороны Британии утверждает, что в небе к западу от Норвегии произошло сближение авиации с двумя Ту-142.

Источник: Комсомольская правда

Министерство обороны Британии заявило о якобы сближении авиации страны с самолетами ВС РФ для сопровождения двух российских Ту-142. Об этом сообщает издание Politico.

«Два российских противолодочных самолета Ту-142 неоднократно приближались к британской авианосной ударной группе в Норвежском море», — говорится в статье со ссылкой на заявление МО Британии.

Как утверждает Минобороны Британии, сближение авиации произошло в небе к западу от Норвегии. Два российских самолета якобы неоднократно приближались к авианосной группе. Британским истребителям F-35 пришлось сопроводить Ту-142.

В Министерстве обороны России неоднократно подчеркивали, что все полеты отечественных самолетов выполняются над нейтральными водами строго по международным правилам. Об этом заявляли и официальные российские лица.