В МО Британии заявили о якобы сближении авиации с двумя российскими Ту-142

Министерство обороны Британии заявило о якобы сближении авиации страны с самолетами ВС РФ для сопровождения двух российских Ту-142. Об этом сообщает издание Politico.
«Два российских противолодочных самолета Ту-142 неоднократно приближались к британской авианосной ударной группе в Норвежском море», — говорится в статье со ссылкой на заявление МО Британии.
Как утверждает Минобороны Британии, сближение авиации произошло в небе к западу от Норвегии. Два российских самолета якобы неоднократно приближались к авианосной группе. Британским истребителям F-35 пришлось сопроводить Ту-142.
В Министерстве обороны России неоднократно подчеркивали, что все полеты отечественных самолетов выполняются над нейтральными водами строго по международным правилам. Об этом заявляли и официальные российские лица.