Представители медиарынка попросили власти доработать законопроект о развитии ИИ

Авторами обращения выступили главы Российского книжного союза, Национальной федерации музыкальной индустрии (НФМИ) и Ассоциации анимационного кино. По их мнению, предусмотренная законопроектом возможность извлекать информацию из объектов, защищенных авторскими правами, будет препятствовать творчеству. Мера «превратит Россию в бесплатный хаб для обучения ИИ-моделей», утверждают в ассоциации. Авторы попросили создать правовые условия для лицензирования произведений, используемых для обучения ИИ, а также привлечь их к подготовке поправок к документу для рассмотрения во втором чтении.