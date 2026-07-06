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Представители медиарынка попросили власти доработать законопроект о развитии ИИ

Ассоциации медиарынка попросили власти доработать внесенный в Госдуму законопроект о развитии ИИ в России и создать правовые условия для лицензирования произведений, используемых для обучения нейросетей. С текстом писем ознакомился «Ъ».

Ассоциации медиарынка попросили власти доработать внесенный в Госдуму законопроект о развитии ИИ в России и создать правовые условия для лицензирования произведений, используемых для обучения нейросетей. С текстом писем ознакомился «Ъ».

Авторами обращения выступили главы Российского книжного союза, Национальной федерации музыкальной индустрии (НФМИ) и Ассоциации анимационного кино. По их мнению, предусмотренная законопроектом возможность извлекать информацию из объектов, защищенных авторскими правами, будет препятствовать творчеству. Мера «превратит Россию в бесплатный хаб для обучения ИИ-моделей», утверждают в ассоциации. Авторы попросили создать правовые условия для лицензирования произведений, используемых для обучения ИИ, а также привлечь их к подготовке поправок к документу для рассмотрения во втором чтении.

Источники «Ъ», близкие к разработке проекта, отмечают наличие механизмов защиты правообладателей. К примеру, была прописана возможность запретить обучение ИИ-моделей на определенном контенте автора. Собеседник в аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Григоренко заверил, что положения, касающиеся авторского права, будут совершенствоваться в диалоге с отраслью.

Законопроект об ИИ внесли в Госдуму 25 июня. Его могут рассмотреть уже 7 июля. Авторы инициативы предлагают уточнить вопросы об авторских правах и ответственности за результат работы ИИ в будущих подзаконных актах.

Подробнее — в материале «Ъ» «Контент раздора».

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