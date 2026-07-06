Красный секрет: учёные установили, чем отличается кровь сверхдолгожителей

Вторым значимым маркером, отличающим долгожителей, стал сохраненный стероидный профиль, включающий набор гормонов и их производных, в том числе предшественников половых гормонов. В то время как у большинства людей данные показатели резко идут на спад после 70 лет, у участников, доживших до 100 лет, они остаются на удивительно высоком уровне, что указывает на замедленные темпы возрастной инволюции эндокринной системы. Этот биохимический паттерн, по мнению авторов работы, является не случайностью, а закономерным признаком устойчивости организма к старению.