Красный секрет: учёные установили, чем отличается кровь сверхдолгожителей

Международная группа ученых из Бостонского университета опубликовала в журнале GeroScience результаты масштабного исследования, которое раскрывает биохимические основы долголетия. В рамках проекта New England Centenarian Study, одного из крупнейших в мире долгосрочных наблюдений за долгожителями, специалисты проанализировали кровь 213 человек, разделенных на три группы: столетние и сверхдолгожители, их биологические дети, а также контрольная группа пожилых людей того же возраста, но без семейной истории долголетия. Выяснилось, что метаболический профиль людей, перешагнувших вековой рубеж, имеет фундаментальные отличия, которые проявляются задолго до наступления старости.
Ключевым открытием стал нестандартный уровень желчных кислот в крови долгожителей. Исследователи замерили концентрации 1495 различных метаболитов и обнаружили, что у столетних испытуемых значительно повышен как первичный пул желчных кислот, синтезируемых печенью и участвующих в переваривании жиров, так и вторичный пул, который продуцируется кишечными бактериями и играет важную роль в регуляции воспалительных процессов и иммунитета. У других участников пожилого возраста, не обладающих генетической предрасположенностью к долголетию, эти показатели оказались заметно снижены.
Вторым значимым маркером, отличающим долгожителей, стал сохраненный стероидный профиль, включающий набор гормонов и их производных, в том числе предшественников половых гормонов. В то время как у большинства людей данные показатели резко идут на спад после 70 лет, у участников, доживших до 100 лет, они остаются на удивительно высоком уровне, что указывает на замедленные темпы возрастной инволюции эндокринной системы. Этот биохимический паттерн, по мнению авторов работы, является не случайностью, а закономерным признаком устойчивости организма к старению.
На основе полученных данных ученые создали машинную модель, которая оценивает биологический возраст человека исключительно по состоянию крови. Этот алгоритм позволяет не просто отличать биологически молодого 80-летнего от биологически старого сверстника, но и с высокой долей вероятности предсказывать, кто из нынешних пожилых людей имеет шанс дожить до столетнего юбилея.
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