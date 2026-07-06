В Калининграде завершились празднования 80-летия региона

В Калининграде завершились торжества, посвященные 80-летию города и Калининградской области. За три дня праздничные мероприятия на «Ростех Арене» собрали более 65 тысяч человек.
Главным событием стало трехдневное шоу «80 лет Калининградской области: Территория единства», которое завершилось гала-концертом с участием Zivert, 5sta Family и Burito.
Юбилейная программа стала кульминацией праздничных мероприятий в честь 80-летия региона.
По данным правительства, за три дня площадку «Ростех Арены» посетили более 65 тысяч человек, а гала-концерты в чаше стадиона — свыше 54 тысяч зрителей.