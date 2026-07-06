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Принцу Гарри не позволили остановиться в Букингемском дворце

Младший сын Карла III вернулся из США для суда с Daily Mail, но был вынужден искать жилье вне дворца из-за того, что приглашение было принято слишком поздно.

Источник: Аргументы и факты

Принц Гарри, прибывший в британскую столицу, не смог разместиться в Букингемском дворце из-за неподготовленности служб резиденции. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источник в королевском окружении.

«Его команда объявила, что он принял предложение остановиться во дворце, но через несколько минут после этого объявления… во дворце сообщили, что приглашение было принято слишком поздно», — сказано в материале.

Отмечается, что инцидент произошел из-за того, что сотрудникам, отвечающим за прием гостей, требуется много времени для подготовки апартаментов к заселению. В публикации также говорится, что решение не предоставлять принцу жилье было согласовано с Карлом III.

Младший сын британского монарха вернулся из США для участия в судебном процессе по иску о клевете против издания Daily Mail. Как сообщает The Telegraph, именно это обстоятельство могло повлиять на решение короля поддержать позицию придворных и не допускать размещения Гарри во дворце, чтобы избежать потенциальных скандальных ситуаций.

Ранее сообщалось, что принц Гарри оказался возмущен некоторыми поступками помощников Карла III.

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