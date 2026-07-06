Забравшимся на Эмпайр-стейт-билдинг россиянам грозит до 20 лет заключения

Россиянам, которые забрались на небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг в США, может грозить до 20 лет заключения, сообщили РИА Новости в прокуратуре Манхэттена.
«Обвиняемые совершили действия, создавшие смертельную угрозу для другого лица, при обстоятельствах, свидетельствующих о преступном пренебрежении к человеческой жизни», — заявил собеседник агентства.
По данным агентства, россиянам предъявили три обвинения в уголовных преступлениях категории D. К ним относится безрассудная угроза жизни первой степени, преступное причинение вреда имуществу второй степени, кража со взломом третьей степени. Каждая из статей предусматривает до семи лет лишения свободы.
При этом, как рассказали в ведомстве, обвиняемые повредили чужое имущество на сумму более 1,5 тысячи долларов. Им также выдвинули административное обвинение за проникновение на крыши зданий.
Как сообщалось ранее, 1 июля руферы Иван Биркус и Ангелина Николау обошли охрану и проникли в здание, а затем забрались на шпиль Эмпайр-стейт-билдинг. На вершине, куда доступ посетителям закрыт, Иван Биркус сделал предложение девушке.