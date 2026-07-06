Забравшимся на Эмпайр-стейт-билдинг россиянам грозит до 20 лет заключения

По данным агентства, россиянам предъявили три обвинения в уголовных преступлениях категории D. К ним относится безрассудная угроза жизни первой степени, преступное причинение вреда имуществу второй степени, кража со взломом третьей степени. Каждая из статей предусматривает до семи лет лишения свободы.