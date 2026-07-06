Ученые нашли вероятное место перехода армии Ганнибала через Альпы

Напомним, карфагенский полководец Ганнибал Барка вторгся в Италию во время Второй Пунической войны (218−201 годы до нашей эры) во главе армии из нескольких десятков тысяч пехотинцев и всадников, а также нескольких десятков слонов. Одним из его подвигов считается переход через Альпы, когда он вместе с войском неожиданно для римлян перешел из Испании в Италию, где нанес серию поражений вооруженным силам республики.