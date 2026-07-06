Ученые нашли вероятное место перехода армии Ганнибала через Альпы

Биофизики из Европы и Африки полагают, что армия Ганнибала перешла Альпы через высокогорный перевал Коль-де-ла-Траверсе, а не перевал Коль-де-Клапье, как предполагалось ранее, сообщили в Оксфордском университете.
«Проведенный нами анализ дает массу новых аргументов в пользу того, что карфагеняне прошли через перевал Коль-де-ла-Траверсе, так как в этом случае им было значительно проще удовлетворить энергетические запросы столь большой армии, включавшей в себя слонов», — высказал мнение научный сотрудник Йенского университета в Германии Эмилио Берти.
Ученые обратили внимание, что многие из ранее предполагаемых маршрутов не учитывали то, сколько энергии пришлось бы затратить людям и животным на переход через эти высокогорные перевалы. Биофизики же посчитали количество калорий, которое бы потратил организм людей, коней и слонов при движении по четырем наиболее популярным вариантам этих маршрутов — перевал Коль-де-ла-Траверсе, Коль-де-Монтженевр, Коль-де-Клапье или Коль-де-Мон-Сени.
Согласно их расчетам, что наиболее экономным с точки зрения энергозатрат оказался сложный, но короткий маршрут через перевал Коль-де-ла-Траверсе.
Напомним, карфагенский полководец Ганнибал Барка вторгся в Италию во время Второй Пунической войны (218−201 годы до нашей эры) во главе армии из нескольких десятков тысяч пехотинцев и всадников, а также нескольких десятков слонов. Одним из его подвигов считается переход через Альпы, когда он вместе с войском неожиданно для римлян перешел из Испании в Италию, где нанес серию поражений вооруженным силам республики.
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