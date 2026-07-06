Волгоградка отбила цену потерянного доставщиками ноутбука в суде

Во время рассмотрения дела в суде ответчик пытался сослаться на то, что агрегатор, это всего лишь сервис по оформлению заказов, а фактически исполняла работу другая компания. Этот довод суд не принял в связи с тем, что у истицы в кассовом чеке указано наименование агрегатора, а не сторонних компаний. Также представители доставщика пытались сослаться на то, что женщина могла воспользоваться стандартной страховой выплатой в три тысячи рублей и ей предлагался аналогичный гаджет взамен утерянного. Однако, в ходе слушаний выяснилось, что о страховке истицу никто не уведомлял, а предложенный ноутбук и вовсе не имел необходимых документов.