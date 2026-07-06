Волгоградка отбила цену потерянного доставщиками ноутбука в суде

В областном центре суд Дзержинского района поставил точку в споре местной жительницы с агрегатором «Яндекс. Доставка» из-за ноутбука, потерявшегося по дороге из Волгограда в Москву, сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.
В ноябре прошлого года волгоградка Яна отправила в столицу ноутбук Honor стоимостью около 55,5 тысяч и заплатила за доставку 569 рублей. Однако в пути гаджет исчез, что и подтвердила служба поддержки агрегатора в переписке с женщиной. Однако добровольно возмещать стоимость ноутбука доставщик отказался.
Во время рассмотрения дела в суде ответчик пытался сослаться на то, что агрегатор, это всего лишь сервис по оформлению заказов, а фактически исполняла работу другая компания. Этот довод суд не принял в связи с тем, что у истицы в кассовом чеке указано наименование агрегатора, а не сторонних компаний. Также представители доставщика пытались сослаться на то, что женщина могла воспользоваться стандартной страховой выплатой в три тысячи рублей и ей предлагался аналогичный гаджет взамен утерянного. Однако, в ходе слушаний выяснилось, что о страховке истицу никто не уведомлял, а предложенный ноутбук и вовсе не имел необходимых документов.
Оценив эти нюансы, суд принял решение взыскать с агрегатора стоимость потерянного ноутбука — 57 558 рублей, а также 5000 рублей в качестве компенсации, штраф за отказ добровольно возместить ущерб — 30 498 рублей, 569 рублей неустойки и 870 рублей — проценты. Кроме того, в пользу ответчицы взысканы дополнительно проценты за пользование чужими денежными средствами по день фактического исполнения решения суда.
А ранее волгоградцу удалось выиграть суд с Росавтодором за машину поврежденную из-за недостаточного контроля за безопасностью на платном участке трассы М-4.