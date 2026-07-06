Bloomberg: основатель ВЭФ Шваб подал жалобу из-за найденной в кабинете прослушки

Согласно заявлению представителя Шваба, прослушка была найдена в ходе плановой проверки безопасности. Устройство обнаружили в кабинете экономиста в его доме в Женеве, недалеко от штаб-квартиры ВЭФ. Жалоба была направлена в отношении неустановленных лиц по факту произошедшего.
Как пишет источник, прослушка могла быть установлена в последние три года. Правоохранители уже начали расследование по обращению Шваба. Других подробностей пока не приводится.
Ранее KP.RU сообщал, что прослушивающее устройство было обнаружено в рабочем кабинете мэра Львова Андрея Садового. Уточняется, что прослушку выявили вскоре после встречи с премьер-министром Украины Юлией Свириденко и председателем Верховной рады Русланом Стефанчуком.