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Bloomberg: основатель ВЭФ Шваб подал жалобу из-за найденной в кабинете прослушки

Правоохранители начали расследование по факту обнаружения подслушивающего устройства в домашнем кабинете основателя ВЭФ Клауса Шваба.

Источник: Комсомольская правда

Основатель Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клаус Шваб подал уголовную жалобу из-за тайного прослушивающего устройства, которое было обнаружено к его кабинете в Женеве. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Согласно заявлению представителя Шваба, прослушка была найдена в ходе плановой проверки безопасности. Устройство обнаружили в кабинете экономиста в его доме в Женеве, недалеко от штаб-квартиры ВЭФ. Жалоба была направлена в отношении неустановленных лиц по факту произошедшего.

Как пишет источник, прослушка могла быть установлена в последние три года. Правоохранители уже начали расследование по обращению Шваба. Других подробностей пока не приводится.

Ранее KP.RU сообщал, что прослушивающее устройство было обнаружено в рабочем кабинете мэра Львова Андрея Садового. Уточняется, что прослушку выявили вскоре после встречи с премьер-министром Украины Юлией Свириденко и председателем Верховной рады Русланом Стефанчуком.

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