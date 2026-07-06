Минздрав разработал проект постановления об особенностях применения БАД

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Министерство здравоохранения России разработало проект постановления правительства об особенностях применения биологически активных добавок (БАД), документом определяются подходы к формированию перечня БАД, назначаемых медработниками, и списка показаний для их применения, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Документом определяются подходы к формированию перечня БАД и перечню показаний для их применения. Формировать перечни будет межведомственная комиссия Минздрава России, Роспотребнадзора, Минпромторга России, Минсельхоза России, ФАС России и Росздравнадзора. Для производителей включение в перечни носит добровольный характер», — сообщили журналистам в пресс-службе.
Там уточнили, что вводимое регулирование не ограничивает выпуск и продажу БАД, а направлено на формирования перечня добавок, в отношении которых есть убедительные научные данные о положительном влиянии на здоровье.
«Важно отметить, что биологически активные добавки к пище не являются лекарственными средствами и не заменяют их. Лечение назначает только врач», — заключили в ведомстве.
Новый порядок назначения биологически активных добавок (БАД) к пище начал действовать в России с 1 марта. Теперь медработники могут назначать включенные в перечень и зарегистрированные БАДы при наличии показаний к их применению. Это вправе делать лечащий врач или фельдшер (акушерка) при наличии таких полномочий.
Ранее Правительство РФ утвердило критерии качества и безопасности биологически активных добавок (БАД). Документ определил требования к БАД, которые будут проходить отбор на включение в перечень добавок, назначаемых медицинскими работниками.