Минздрав разработал проект постановления об особенностях применения БАД

Новый порядок назначения биологически активных добавок (БАД) к пище начал действовать в России с 1 марта. Теперь медработники могут назначать включенные в перечень и зарегистрированные БАДы при наличии показаний к их применению. Это вправе делать лечащий врач или фельдшер (акушерка) при наличии таких полномочий.