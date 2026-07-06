Учёные выяснили, представителям каких профессий не грозит болезнь Альцгеймера

Ученые Гарвардского университета, как сообщает The Omaha World Tribune, провели масштабное исследование, в ходе которого проанализировали причины смерти миллионов американцев и данные сотен научных работ, чтобы выявить связь между профессией и риском развития болезни Альцгеймера. Сравнив около 400 различных специальностей, исследователи пришли к неожиданному выводу: таксисты и водители скорой помощи страдают от этого нейродегенеративного заболевания значительно реже, чем представители других профессий. При этом эффект оказался настолько выраженным, что привлек внимание специалистов как потенциальный фактор защиты мозга.
Секрет такого преимущества, по мнению гарвардских экспертов, кроется в постоянной навигационной нагрузке. Водителям такси и карет скорой помощи ежедневно приходится ориентироваться в городской среде без активного использования навигаторов, удерживая в памяти множество улиц и в реальном времени прокладывая оптимальные маршруты. Эта вынужденная «гимнастика для ума» тренирует пространственное мышление и поддерживает в тонусе отделы мозга, отвечающие за память и ориентацию. Примечательно, что аналогичной защиты не обнаружили у водителей автобусов, чьи маршруты заранее фиксированы и неизменны — их мозг не получает стимула к построению новых когнитивных карт, что, вероятно, нивелирует профилактический эффект.
Исследователи подчеркивают, что речь идет о статистически значимой корреляции, а не о прямом доказательстве причинно-следственной связи, однако полученные данные указывают на важность регулярной тренировки когнитивных функций для здоровья мозга в долгосрочной перспективе. Профессор Хьюго Спирс отметил, что ухудшение способности ориентироваться в пространстве часто начинается раньше, чем явные проблемы с памятью, что делает навигационные навыки ранним маркером нейродегенеративных процессов. Таким образом, поддержание активной умственной деятельности, связанной с пространственным мышлением, может оказаться ключевым элементом профилактики.
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