Учёные выяснили, представителям каких профессий не грозит болезнь Альцгеймера

Секрет такого преимущества, по мнению гарвардских экспертов, кроется в постоянной навигационной нагрузке. Водителям такси и карет скорой помощи ежедневно приходится ориентироваться в городской среде без активного использования навигаторов, удерживая в памяти множество улиц и в реальном времени прокладывая оптимальные маршруты. Эта вынужденная «гимнастика для ума» тренирует пространственное мышление и поддерживает в тонусе отделы мозга, отвечающие за память и ориентацию. Примечательно, что аналогичной защиты не обнаружили у водителей автобусов, чьи маршруты заранее фиксированы и неизменны — их мозг не получает стимула к построению новых когнитивных карт, что, вероятно, нивелирует профилактический эффект.