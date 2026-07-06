Россиянам напомнили о требованиях к шуму на даче: что важно знать

В России нет единого закона о тишине с одинаковыми для всех городов временными рамками. Об этом напомнил правозащитник Антон Палюлин для RT.
Эксперт уточнил, что статья 23 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» содержит лишь общую норму: уровень шума в жилых зонах и помещениях не должен превышать санитарных нормативов.
Как отметил Палюлин, этот правовой казус долгие годы давал возможность недобросовестным соседям пренебрегать санитарными требованиями: они оправдывали свой шум тем, что пребывание на дачных участках носит лишь временный характер.
Он напомнил, что дневной лимит шума в жилых районах — 70 дБ (с 7 до 23 часов), а ночной — 60 дБ (с 23 до 7 утра).
Эксперт добавил, что по выходным правила становятся строже. Например, во многих регионах по воскресеньям строительный шум под полным запретом, а в субботу работать разрешается только в очень короткие часы.
Ранее KP.RU сообщал, что штраф за сжигание старых вещей на даче достигает 50 тыс. рублей.