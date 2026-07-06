Зеленский заявил, что битва в воздухе решит исход конфликта с Россией

— В нашем противостоянии куда меньшее значение имеет то, чья территория больше. Мы вышли на воздушное пространство. А в воздухе мы уже конкурентоспособны. Когда фронт в значительной степени статичен, а противник не может свободно действовать на море, остается только воздух, — заявил он в интервью изданию Financial Times.