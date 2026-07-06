Зеленский заявил, что битва в воздухе решит исход конфликта с Россией

Исход конфликта на Украине решит «битва в воздухе». Об этом в понедельник, 6 июля, высказался украинский президент Владимир Зеленский.
По его словам, в противостоянии с РФ территориальные приобретения имеют «меньшее значение», а воздушное пространство становится все более значимым.
— В нашем противостоянии куда меньшее значение имеет то, чья территория больше. Мы вышли на воздушное пространство. А в воздухе мы уже конкурентоспособны. Когда фронт в значительной степени статичен, а противник не может свободно действовать на море, остается только воздух, — заявил он в интервью изданию Financial Times.
Украинский лидер отметил, что характер боевых действий меняется и конфликт вступил в «новую фазу».
Ранее Владимир Зеленский потребовал от Службы безопасности Украины и Главного управления разведки провести тщательный анализ событий, которые произошли в городе Вишневое Киевской области. Он назвал ситуацию в населенном пункте тяжелой и добавил, что после удара ВС России на объекте в течение длительного времени наблюдалась вторичная детонация боеприпасов.