Врач Заболоцкая раскрыла последствия употребления кофе натощак

Она отметила, что напиток стимулирует выработку соляной кислоты, которая при отсутствии пищи начинает агрессивно воздействовать на слизистую оболочку желудка. Особенно осторожно к подобной привычке следует относиться людям с гастритом, язвенной болезнью и гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью. У таких людей утренний кофе усиливает изжогу, вызывает отрыжку и провоцирует появление неприятных ощущений в правом подреберье из-за сокращения желчного пузыря. При этом врач уточнила, что сам напиток не является прямой причиной развития язвы или гастрита, но способен значительно усугублять уже имеющиеся симптомы.