Врач Заболоцкая раскрыла последствия употребления кофе натощак

Употребление кофе на голодный желудок может спровоцировать дискомфорт и негативно сказаться на состоянии пищеварительной системы. Об этом «Ленте.ру» рассказала гастроэнтеролог Юлия Заболоцкая.
Она отметила, что напиток стимулирует выработку соляной кислоты, которая при отсутствии пищи начинает агрессивно воздействовать на слизистую оболочку желудка. Особенно осторожно к подобной привычке следует относиться людям с гастритом, язвенной болезнью и гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью. У таких людей утренний кофе усиливает изжогу, вызывает отрыжку и провоцирует появление неприятных ощущений в правом подреберье из-за сокращения желчного пузыря. При этом врач уточнила, что сам напиток не является прямой причиной развития язвы или гастрита, но способен значительно усугублять уже имеющиеся симптомы.
Кофеин также оказывает влияние на двигательную активность кишечника, что для некоторых людей помогает наладить утреннее пищеварение. Однако у других пациентов подобное воздействие может приводить к спазмам, урчанию и диарее, поэтому гастроэнтеролог рекомендует учитывать индивидуальные особенности организма при употреблении бодрящего напитка.
Ранее врач Александр Умнов заявил, что.
употребление кофе натощак может спровоцировать проблемы с сердцем.