В 15 посёлках Калининградской области подключат проводной интернет

малочисленных населённых пунктах. В 2026 году в адресный план включены 15 посёлков в семи муниципалитетах, где проживают почти 7,7 тысяч человек.
До конца года проводной интернет должен появиться в посёлках Зеленое, Славянское, Тургенево, Заливино (Полесский округ), Медовое, Чехово, Подгорное (Багратионовский округ), Лесной, Рыбачий, Морское (Зеленоградский округ), Солдатово (Гвардейский округ), Новостроево (Озёрский округ) и Фурманово (Гусевский округ). По двум посёлкам — Жилино и Маломожайское (Неманский округ) — продолжаются конкурсные процедуры по выбору провайдера.
Основной объём работ запланирован на июль-декабрь. Услуги связи будет оказывать ПАО «Ростелеком», победившее в конкурсе. По условиям программы регион компенсирует провайдеру 85% расходов на строительство ВОЛС. Оператор обязуется построить распределительную сеть до границ не менее 60% домохозяйств в каждом населённом пункте с гарантированной скоростью не менее 50 Мбит/с.
«Мы продолжаем работу по повышению качества жизни в наших посёлках. Стабильный и высокоскоростной доступ в сеть открывает возможности для удалённой работы, онлайн-обучения, телемедицины, доступа к электронным госуслугам и образовательным платформам», — отметил министр цифровых технологий и связи Марат Фатхуллин.
За последние два года за счёт бюджетной субсидии оптика появилась в 27 посёлках Калининградской области.