В 15 посёлках Калининградской области подключат проводной интернет

Основной объём работ запланирован на июль-декабрь. Услуги связи будет оказывать ПАО «Ростелеком», победившее в конкурсе. По условиям программы регион компенсирует провайдеру 85% расходов на строительство ВОЛС. Оператор обязуется построить распределительную сеть до границ не менее 60% домохозяйств в каждом населённом пункте с гарантированной скоростью не менее 50 Мбит/с.