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Обнародован новый перечень документов, по которым оформят пенсию

С 7 июля меняется список документов для пенсии.

С 7 июля 2026 года начнет действовать обновленный перечень документов для назначения пенсий. Новый приказ Минтруда РФ объединяет требования по страховым, накопительным и государственным пенсиям, а также по фиксированным выплатам и пенсиям по потере кормильца. Об изменениях рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин.

Для большинства россиян главным документом остается паспорт. СНИЛС менять не нужно — подойдет как старая «зеленая карточка», так и новое уведомление о регистрации в системе индивидуального учета. Большую часть данных СФР получит сам через лицевой счет и государственные реестры — стаж, заработок, периоды работы, сведения об инвалидности.

«Дополнительные бумаги понадобятся только в тех случаях, когда нужной информации нет в системе, например, при работе за рубежом или специальном стаже», — отметил Говырин.

Если пенсия не назначается автоматически, заявление можно подать через портал «Госуслуги», клиентскую службу Соцфонда или МФЦ, — отмечает «КП».

Отдельно в документе прописаны правила для новых случаев, включая социальную пенсию детям, рожденным спустя более 300 дней после смерти супруга матери при установленном отцовстве.

Ранее сообщалось о новых законах, которые вступили в силу уже в июле.

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