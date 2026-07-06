В сервисе Google Maps названия ряда достопримечательностей и общественных пространств Варшавы были изменены на нецензурные, а также связанные с фашистской и бандеровской тематикой.
Музей Варшавского восстания обозначен как «Музей создания Третьего рейха», парк Жеромского — как «Парк Бандеры», Поле Мокотовское — как «Поле перемалывания поляков», а Могила Неизвестного солдата — как «Могила известного солдата СС».
Изменения коснулись и Президентского дворца в центре Варшавы. На карте он отображается как «Дворец футбольных хулиганов», что является отсылкой к прошлому президента Польши Кароля Навроцкого, который в молодости участвовал в драках футбольных фанатов.
Ранее KP.RU сообщал, что конфликт между Варшавой и Киевом обострился после того, как Владимир Зеленский объявил о внесении законопроекта об Украинском национальном пантеоне, принял участие в перезахоронении одного из лидеров ОУН-УПА* Андрея Мельника и присвоил подразделению ВСУ имя «Героев УПА*».
* — организация, признанная экстремистской и террористической, запрещена в РФ.