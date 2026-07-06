В Google Maps изменили названия достопримечательностей Варшавы на фашистские

Ранее KP.RU сообщал, что конфликт между Варшавой и Киевом обострился после того, как Владимир Зеленский объявил о внесении законопроекта об Украинском национальном пантеоне, принял участие в перезахоронении одного из лидеров ОУН-УПА* Андрея Мельника и присвоил подразделению ВСУ имя «Героев УПА*».