Ученые выявили связь погоды с ухудшением психического здоровья

Специалисты отметили, что характер жалоб зависел от типа медицинской помощи. Люди чаще обращались из-за тревожности, депрессии, нарушений сна, алкогольного опьянения и случаев самоповреждения. При этом осадки не продемонстрировали устойчивой связи с ухудшением психического здоровья. Исследователи считают, что результаты помогут службам здравоохранения лучше прогнозировать периоды повышенной нагрузки на фоне климатических изменений.