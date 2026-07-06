Ученые выявили связь погоды с ухудшением психического здоровья

Даже обычные изменения погоды способны заметно влиять на психоэмоциональное состояние людей, показало исследование, опубликованное в научном журнале Frontiers in Psychiatry. Ученые пришли к выводу, что повышение температуры воздуха и сокращение солнечных часов сопровождаются ростом числа обращений за психологической и психиатрической помощью.
Авторы работы проанализировали более 4,6 миллиона обращений в службы психического здоровья Англии за период с 2014 по 2022 год. В исследование вошли звонки на горячие линии, визиты к дежурным врачам и обращения в отделения неотложной помощи.
Сопоставление медицинской статистики с погодными данными показало, что количество пациентов увеличивалось по мере потепления, особенно при температуре около 18 градусов, а пасмурные дни также оказывали негативное влияние на эмоциональное состояние населения.
Специалисты отметили, что характер жалоб зависел от типа медицинской помощи. Люди чаще обращались из-за тревожности, депрессии, нарушений сна, алкогольного опьянения и случаев самоповреждения. При этом осадки не продемонстрировали устойчивой связи с ухудшением психического здоровья. Исследователи считают, что результаты помогут службам здравоохранения лучше прогнозировать периоды повышенной нагрузки на фоне климатических изменений.
Ранее сообщалось, что наблюдение за закатом может оказывать поразительное влияние на здоровье человека.