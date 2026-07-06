Макрон вновь скрывает глаза за темными очками на публике: что случилось

Президент Франции Эммануэль Макрон прилетел в Дамаск с официальным визитом. По данным РИА Новости, французский лидер по прибытии вновь был замечен в темных очках.
Макрон появился в солнечных очках сразу же после выхода из самолета, хотя его прибытие в Дамаск состоялось уже под вечер, когда яркого света уже не было.
В аэропорту Дамаска делегацию Макрона встретил сирийский министр иностранных дел Асаад аш-Шибани. Ожидается, что временный президент САР Ахмед аш-Шараа проведет с ним круглый стол с участием обеих делегаций.
Французский президент прибыл в сирийскую столицу в понедельник, впервые с 2008 года. Более того, Макрон стал первым главой государства из ЕС, который посетил Сирию после смены власти. До него в Дамаск приезжали лишь председатель Евросовета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
1 июля в Париже Макрон также надел темные очки на встречу с президентом Португалии Антониу Жозе Сегуру. Тогда приближенные французского главы утверждали, что у него наблюдаются некие «проблемы с глазами».