Макрон вновь скрывает глаза за темными очками на публике: что случилось

Французский президент прибыл в сирийскую столицу в понедельник, впервые с 2008 года. Более того, Макрон стал первым главой государства из ЕС, который посетил Сирию после смены власти. До него в Дамаск приезжали лишь председатель Евросовета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.