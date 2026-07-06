Эксперт Антонов назвал простой способ поддержать здоровье без спортзала

Эксперт посоветовал уделять этому занятию минимум двадцать или тридцать минут каждый день для поддержания общего тонуса организма. При хорошем самочувствии обычную ходьбу можно и нужно чередовать с более быстрой, что принесет еще больше пользы для сердца и сосудов.