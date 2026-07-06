Эксперт Антонов назвал простой способ поддержать здоровье без спортзала

Регулярные прогулки являются простым и эффективным способом поддержания здоровья без изнурительных тренировок в спортзале. Об этом «Ленте.ру» рассказал старший инструктор-методист Кирилл Антонов.
Врач подчеркнул, что ходьба повышает уровень энергии и помогает быстрее восстановиться после умственной нагрузки. Такое времяпрепровождение позволяет быстро проснуться, снять внутреннее напряжение и нормализовать сон.
Во время пеших прогулок улучшается кровообращение, мышцы получают больше кислорода, а дыхание становится более глубоким и ровным. Этот процесс отлично тренирует сердечную мышцу, держит сосуды в тонусе и постепенно снижает риски, связанные с малоподвижным образом жизни.
Специалист также добавил, что подобная физическая активность улучшает работу мозга и память, а еще помогает немного снизить вес без тяжелых занятий спортом. Чтобы прогулки действительно приносили пользу, их необходимо совершать ежедневно в спокойном или умеренном темпе.
Эксперт посоветовал уделять этому занятию минимум двадцать или тридцать минут каждый день для поддержания общего тонуса организма. При хорошем самочувствии обычную ходьбу можно и нужно чередовать с более быстрой, что принесет еще больше пользы для сердца и сосудов.
Ранее врач Амир Хан заявил, что регулярная ходьба защищает от рака и заболеваний сердца.