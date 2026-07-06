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Глава МЧС посетил Калининградскую область с рабочей поездкой

6 июля глава МЧС России Александр Куренков посетил регион с рабочей поездкой. Вместе с губернатором Алексеем Беспрозванных он почтил память Героя РФ Алексея Катериничева на военно-мемориальном кладбище «Курган Славы», а затем возложил цветы к мемориалу 1200 воинам-гвардейцам. Основное внимание уделили строительству современного спасательного центра в Гурьевском районе…

Источник: Янтарный край

6 июля глава МЧС России Александр Куренков посетил регион с рабочей поездкой. Вместе с губернатором Алексеем Беспрозванных он почтил память Героя РФ Алексея Катериничева на военно-мемориальном кладбище «Курган Славы», а затем возложил цветы к мемориалу 1200 воинам-гвардейцам.

Основное внимание уделили строительству современного спасательного центра в Гурьевском районе на участке площадью 250 тысяч кв. м. Проект укрепит материально-техническую базу и повысит оперативные возможности подразделений МЧС.

Куренков вручил ведомственные и государственные награды сотрудникам, отличившимся при исполнении служебного долга. Беспрозванных отметил ветеранов и сотрудников юбилейными медалями к 80-летию области. Подразделениям передали новую спецтехнику для защиты населения и тушения пожаров.

На встрече с губернатором глава МЧС поблагодарил за инициативу строительства спасательного центра: «Это очередной этап реализации государственной политики по укреплению безопасности региона». Беспрозванных отметил, что эксклавное положение области накладывает особую ответственность, и поблагодарил президента за решение о строительстве центра. Также прошло совещание по вопросам гражданской обороны и пожарной безопасности.

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