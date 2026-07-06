Боец РФ, выживший после атаки пяти дронов, поблагодарил своих инструкторов

Российский боец выжил после атаки пяти украинских FPV-дронов и смог выйти к своим благодаря специальным навыкам, полученным на полигоне. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказал штурмовик Андрей Резиков.
Военнослужащий отметил, что на полигоне его научили правильно маневрировать при отсутствии патронов, уходить от ударов, прыгать и ложиться во время взрыва, а также надежно прикрывать уязвимые части тела от смертельных осколков. Боец добавил, что инструкторы передавали реальный передовой опыт вместо сухих теоретических выкладок, поэтому такие уникальные знания необходимо впитывать как губка.
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