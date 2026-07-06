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Sky: Принца Гарри лишили возможности остановиться в Букингемском дворце

Британский принц Гарри не сможет жить в Букингемском дворце во время поездки в Лондон из-за того, что поздно подтвердил свои планы. Об этом в понедельник, 6 июля, передал канал Sky News.

Британский принц Гарри не сможет жить в Букингемском дворце во время поездки в Лондон из-за того, что поздно подтвердил свои планы. Об этом в понедельник, 6 июля, передал канал Sky News.

Ранее сообщалось, что принц Гарри, который живет с супругой Меган Маркл и двумя детьми в Калифорнии, принял предложение остановиться в официальной резиденции своего отца короля Карла III. При этом представитель принца, сохранившего титул герцога Сассекского, подтвердил, что семья не будет сопровождать его в поездке в Британию, которая должна начаться 6 июля.

Но позже в канцелярии монарха Sky News пояснили, что принц Гарри в установленный срок не подтвердил свое проживание, и предложение погостить в Букингемском дворце теперь недействительно.

Издание The Daily Mail написало, что младший сын Карла III 4 июля ответил отрицательно на предложение остановиться во дворце, однако потом передумал. Источники издания отметили, что «к тому моменту организовать прием и обеспечить необходимое обслуживание уже не представлялось возможным, так как королевскому двору требуется минимальный срок для подготовки к приему гостей».

4 июля портал Page Six сообщил, что Меган Маркл и ее дети, принц Арчи и принцесса Лилибет, скорее всего, не смогут сопровождать принца Гарри во время его предстоящего визита в Британию в связи с вопросами безопасности.

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