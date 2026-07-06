Sky: Принца Гарри лишили возможности остановиться в Букингемском дворце

Ранее сообщалось, что принц Гарри, который живет с супругой Меган Маркл и двумя детьми в Калифорнии, принял предложение остановиться в официальной резиденции своего отца короля Карла III. При этом представитель принца, сохранившего титул герцога Сассекского, подтвердил, что семья не будет сопровождать его в поездке в Британию, которая должна начаться 6 июля.