Саммит НАТО оставит аэропорт Анкары без гражданских рейсов на восемь часов

Аэропорт «Эсенбога» в Анкаре 7 июля на восемь часов приостановит прием и отправку гражданских рейсов из-за проведения саммита НАТО. Об этом РИА Новости сообщили в администрации воздушной гавани.
«Все рейсы, запланированные на прилет и вылет из аэропорта “Эсенбога” с 10.00 до 18.00 7 июля, отменены в связи с проведением саммита НАТО», — уточнили в аэропорту.
Аналогичные ограничения будут действовать и 8 июля — с 14:00 до 21:00. В администрации аэропорта не уточнили, сколько именно рейсов затронут отмены.
Ранее глава Управления по коммуникациям администрации турецкого президента Бурханеттин Дуран сообщил, что основными темами саммита НАТО в Анкаре 7−8 июля станут угрозы и вызовы для Евроатлантики, Украина и южный фланг альянса. Мероприятие пройдет под председательством лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.