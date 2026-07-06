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Саммит НАТО оставит аэропорт Анкары без гражданских рейсов на восемь часов

Аэропорт «Эсенбога» отменит гражданские рейсы 7 и 8 июля из-за саммита НАТО.

Источник: Комсомольская правда

Аэропорт «Эсенбога» в Анкаре 7 июля на восемь часов приостановит прием и отправку гражданских рейсов из-за проведения саммита НАТО. Об этом РИА Новости сообщили в администрации воздушной гавани.

«Все рейсы, запланированные на прилет и вылет из аэропорта “Эсенбога” с 10.00 до 18.00 7 июля, отменены в связи с проведением саммита НАТО», — уточнили в аэропорту.

Аналогичные ограничения будут действовать и 8 июля — с 14:00 до 21:00. В администрации аэропорта не уточнили, сколько именно рейсов затронут отмены.

Ранее глава Управления по коммуникациям администрации турецкого президента Бурханеттин Дуран сообщил, что основными темами саммита НАТО в Анкаре 7−8 июля станут угрозы и вызовы для Евроатлантики, Украина и южный фланг альянса. Мероприятие пройдет под председательством лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

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