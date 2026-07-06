Первая за три года тройня появилась на свет в Волгограде

В областном центре врачи перинатального центра № 2 приняли новорожденных девочек-тройняшек. Это первая тройня в регионе с 2023 года, отмечают в волгоградском облздраве.
28-летняя мама, беременность которой стала естественной, доносила малышек до 32-й недели. Девочки родились с весом 1 810, 1 730 и 1 700 граммов, что врачи оценивают как норму для тройни. Новорожденные уже получили имена — Ксения, Есения и Мария. Но пока они остаются под наблюдением медиков.
Первая с 2023 года тройня появилась на свет в областном клиническом перинатальном центре № 2 города Волгограда. Девочки весом 1810, 1730 и 1700 граммов родились у 28-летней волгоградки на 32-й неделе в результате операции кесарево сечение. В настоящий момент мама с новорожденными дочерьми, которых назвали Мария, Ксения и Есения, находятся под наблюдением врачей. Многоплодная беременность возникла естественным путем, и медики отмечают, что вес малышей находится в рамках нормы для тройни.
В течение текущего года в медучреждении ожидается поставка более 100 единиц современной техники, в числе которых фетальные мониторы, передвижные рентгеновские диагностические системы, транспортные инкубаторы для новорожденных, системы термотерапии с циркулирующей жидкостью, комплексы непрерывного мониторинга жизненно важных показателей матери и ребенка и другие.