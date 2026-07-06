Первая за три года тройня появилась на свет в Волгограде

Первая с 2023 года тройня появилась на свет в областном клиническом перинатальном центре № 2 города Волгограда. Девочки весом 1810, 1730 и 1700 граммов родились у 28-летней волгоградки на 32-й неделе в результате операции кесарево сечение. В настоящий момент мама с новорожденными дочерьми, которых назвали Мария, Ксения и Есения, находятся под наблюдением врачей. Многоплодная беременность возникла естественным путем, и медики отмечают, что вес малышей находится в рамках нормы для тройни.