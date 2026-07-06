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СК Армении изъял трёх львов и тигра из личного зоопарка оппозиционера Царукяна

По данным СК Армении, конфискованные у Царукяна животные станут вещественным доказательством аферы.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет Армении конфисковал животных из частного зоопарка и охотничьи трофеи в ходе обыска в особняке лидера оппозиционной партии «Процветающая Армения», предпринимателя Гагика Царукяна.

«…Конфискат признан вещественным доказательством. В результате незаконной охоты окружающей среде был нанесен ущерб в размере 30 млн драмов», — сообщила пресс-служба местного СК.

В заявлении ведомства указывается, что конфискации подлежат и остальные обитатели зоопарка, принадлежащего Царукяну.

В Следственном комитете также заявили, что в период с 2022 по 2024 года организованная группа под руководством Царукяна совершила крупные аферы и легализовала средства в особо крупных размерах. Злоумышленники похитили и незаконно обналичили более 22 млн долларов граждан Ирана. Вместе с ними фигуранты учредили ряд компаний для импорта в Армению автомобилей, техники и топлива.

Ранее у Царукяна провели обыски.

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