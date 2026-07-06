СК Армении изъял трёх львов и тигра из личного зоопарка оппозиционера Царукяна

В Следственном комитете также заявили, что в период с 2022 по 2024 года организованная группа под руководством Царукяна совершила крупные аферы и легализовала средства в особо крупных размерах. Злоумышленники похитили и незаконно обналичили более 22 млн долларов граждан Ирана. Вместе с ними фигуранты учредили ряд компаний для импорта в Армению автомобилей, техники и топлива.