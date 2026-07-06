Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эндокринолог Алтунина рассказала о вреде чрезмерного употребления авокадо

Эндокринолог Анастасия Алтунина заявила, что авокадо может вызвать колику у людей с желчнокаменной болезнью.

Источник: Аргументы и факты

Чрезмерное употребление авокадо, считающегося полезным суперфудом, может привести к набору лишнего веса и проблемам с пищеварением. Об этом «Ленте.ру» рассказала эндокринолог Анастасия Алтунина.

Специалист отметила, что один средний плод содержит до 350 килокалорий и около 30 граммов жиров, что по энергетической ценности сопоставимо с хорошей порцией свинины или плиткой шоколада.

Активное переваривание жиров стимулирует выделение желчи, что при желчнокаменной болезни способно спровоцировать движение камней и развитие желчной колики с резкой болью. Врач предупредила, что этот продукт также снижает эффективность препаратов, влияющих на свертываемость крови, и может вызывать вздутие живота с повышенным газообразованием.

Ранее эксперт Нина Дуванова заявила, что фрукты влияют на терморегуляцию организма.