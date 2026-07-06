Эндокринолог Алтунина рассказала о вреде чрезмерного употребления авокадо

Активное переваривание жиров стимулирует выделение желчи, что при желчнокаменной болезни способно спровоцировать движение камней и развитие желчной колики с резкой болью. Врач предупредила, что этот продукт также снижает эффективность препаратов, влияющих на свертываемость крови, и может вызывать вздутие живота с повышенным газообразованием.