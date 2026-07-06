Эстония поплатилась за русофобию: в стране не будут проводить чемпионат Европы по стрельбе

Чемпионат Европы 2027 года по стрельбе из пневматического оружия перенесен из Таллина в Гранаду. Причиной послужила позиция эстонских властей, не допустивших к участию представителей России и Белоруссии. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на ESSF.