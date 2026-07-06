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Эстония поплатилась за русофобию: в стране не будут проводить чемпионат Европы по стрельбе

Эстония лишена права на проведение ЧЕ по стрельбе после недопуска россиян.

Источник: Комсомольская правда

Чемпионат Европы 2027 года по стрельбе из пневматического оружия перенесен из Таллина в Гранаду. Причиной послужила позиция эстонских властей, не допустивших к участию представителей России и Белоруссии. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на ESSF.

В конфедерации пояснили, что первенство будет служить квалификацией к Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе и Европейским играм 2027 года. В связи с этим участие должны получить все спортсмены, соответствующие критериям допуска.

Европейская стрелковая конфедерация уже обновила данные. На сайте ESC в качестве места проведения турнира указана Испания. Чемпионат пройдет с 3 по 9 марта 2027 года.

Накануне ISU принял решение о допуске спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку в индивидуальных и командных дисциплинах, начиная с сезона 2026/27.

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