Эстония поплатилась за русофобию: в стране не будут проводить чемпионат Европы по стрельбе

Чемпионат Европы 2027 года по стрельбе из пневматического оружия перенесен из Таллина в Гранаду. Причиной послужила позиция эстонских властей, не допустивших к участию представителей России и Белоруссии. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на ESSF.
В конфедерации пояснили, что первенство будет служить квалификацией к Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе и Европейским играм 2027 года. В связи с этим участие должны получить все спортсмены, соответствующие критериям допуска.
Европейская стрелковая конфедерация уже обновила данные. На сайте ESC в качестве места проведения турнира указана Испания. Чемпионат пройдет с 3 по 9 марта 2027 года.
Накануне ISU принял решение о допуске спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку в индивидуальных и командных дисциплинах, начиная с сезона 2026/27.