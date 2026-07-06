Невролог Мамадалиева назвала самую вредную привычку перед сном

Экраны гаджетов действительно снижают выработку мелатонина и мешают работе мозга, но плотный ужин оказывает на организм гораздо более мощное воздействие. Пищеварительная система в ночное время должна естественным образом снижать свою активность, однако поздние трапезы полностью нарушают этот важный физиологический процесс.