Невролог Мамадалиева назвала самую вредную привычку перед сном

Позднее употребление тяжелой или сладкой пищи вредит сну гораздо сильнее, чем синий свет от электронных гаджетов. Об этом «Газете.Ru» рассказала невролог, рефлексотерапевт Миляуша Мамадалиева.
Специалист объяснила, что переполненный желудок заставляет организм переваривать еду вместо полноценного ночного восстановления. Подобная нагрузка негативно сказывается на пищеварительной системе, печени, поджелудочной железе, сердце и нервной системе, не позволяя человеку нормально выспаться.
Отход ко сну с полным желудком часто приводит к кислотному рефлюксу, который вызывает изжогу и повышает риск развития хронических заболеваний. Употребление сладостей на ночь провоцирует резкие колебания уровня глюкозы, что заканчивается частыми пробуждениями, тревожными снами и ощущением разбитости по утрам.
Экраны гаджетов действительно снижают выработку мелатонина и мешают работе мозга, но плотный ужин оказывает на организм гораздо более мощное воздействие. Пищеварительная система в ночное время должна естественным образом снижать свою активность, однако поздние трапезы полностью нарушают этот важный физиологический процесс.
Врач категорически не рекомендовала переносить основной прием пищи на позднее вечернее время и посоветовала делать последний прием еды максимально легким. Также необходимо оставлять организму достаточно времени для переваривания пищи до момента отхода ко сну, чтобы обеспечить себе здоровый и полноценный отдых.
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