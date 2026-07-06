Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Скончался академик РАН Владимир Окрепилов

Умер академик РАН Владимир Окрепилов, ему было 82 года. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщила пресс-служба РГПУ имени А. И. Герцена.

Умер академик РАН Владимир Окрепилов, ему было 82 года. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщила пресс-служба РГПУ имени А. И. Герцена.

— Ушел из жизни выдающийся российский ученый, академик РАН Владимир Валентинович Окрепилов. Он долгие годы сотрудничал с Герценовским университетом и был руководителем центра качества образования вуза, — говорится в публикации.

Отмечается, что Окрепилов разработал научное направление «Экономика качества» и стал соавтором Стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2030 года.

В вузе подчеркнули, что ученый всегда находил время и силы для поддержки молодых исследователей, для участия в жизни университетского сообщества, для просветительской миссии, которую считал своим долгом.

Окрепилов был автором и соавтором около 760 научных работ, из них 40 монографий, и девяти учебников. Его наградили Орденом Дружбы народов, Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Орденом Почета. Он был заслуженным деятелем науки и техники России, почетным метрологом, почетным гражданином Петербурга.