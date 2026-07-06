Скончался академик РАН Владимир Окрепилов

Умер академик РАН Владимир Окрепилов, ему было 82 года. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщила пресс-служба РГПУ имени А. И. Герцена.
— Ушел из жизни выдающийся российский ученый, академик РАН Владимир Валентинович Окрепилов. Он долгие годы сотрудничал с Герценовским университетом и был руководителем центра качества образования вуза, — говорится в публикации.
Отмечается, что Окрепилов разработал научное направление «Экономика качества» и стал соавтором Стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2030 года.
В вузе подчеркнули, что ученый всегда находил время и силы для поддержки молодых исследователей, для участия в жизни университетского сообщества, для просветительской миссии, которую считал своим долгом.
Окрепилов был автором и соавтором около 760 научных работ, из них 40 монографий, и девяти учебников. Его наградили Орденом Дружбы народов, Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Орденом Почета. Он был заслуженным деятелем науки и техники России, почетным метрологом, почетным гражданином Петербурга.