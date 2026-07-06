Скончался академик РАН Владимир Окрепилов

Окрепилов был автором и соавтором около 760 научных работ, из них 40 монографий, и девяти учебников. Его наградили Орденом Дружбы народов, Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Орденом Почета. Он был заслуженным деятелем науки и техники России, почетным метрологом, почетным гражданином Петербурга.