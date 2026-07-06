19-летняя студентка из Нижнего Новгорода умерла на отдыхе в Египте

Студентка Института экономики ННГУ Регина Шутенко умерла после внезапного ухудшения самочувствия во время отдыха в Египте. Об этом сообщает «КП-Нижний Новгород».
Регина прилетела на отдых в Египет 18 июня. Через несколько дней ей стало резко плохо, после чего произошла остановка сердца. Девушку экстренно доставили в больницу, где она впала в глубокую кому.
Все это время Регина находилась на аппарате искусственной вентиляции легких. Для продолжения лечения родственники планировали перевезти ее в Россию. Несколько дней врачи боролись за жизнь 19-летней девушки, однако спасти ее не удалось.
Ранее KP.RU сообщал, что 50-летняя россиянка Анна Коростелева отправилась отдыхать на Бали. На острове она выпила полбутылки вина, после чего почувствовала себя плохо. Врачи боролись за жизнь женщины более трех недель. Однако позже была зафиксирована смерть мозга.