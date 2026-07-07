Как извиниться перед девушкой: обязательные лайфхаки для парней

Каждый мужчина хотя бы раз в жизни попадал в ловушку: он говорит «ну прости же», а девушка обижается еще сильнее. Дело не в том, что вы неискренни. Дело в том, что женская психология воспринимает извинения иначе, чем мужская. Чтобы помириться за 5 минут и укрепить отношения, нужен не шаблон, а четкий пошаговый алгоритм.