Гороскоп для всех знаков зодиака на 7 июля 2026 года

Сдерживайте гнев: Убывающая Луна в Овне провоцирует вспышки ярости. Скандал, начатый сегодня, затянется надолго и не принесет победы. Если чувствуете, что «кипите» — выйдите на улицу и пройдите 10 минут быстрым шагом. Техника под ударом: Не делайте важных обновлений ПО и не покупайте новую цифровую технику. Если она сломалась сегодня — скорее всего, проблема не критична, и починить ее можно перезагрузкой. Вода лечит: Так как день выпадает на жаркий период, а энергия Овна сушит, пейте больше чистой воды. Это поможет охладить пыл и сохранить ясность ума.