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Что можно и нельзя делать на Рождество Иоанна Крестителя 7 июля

В Беларуси православные верующие празднуют Рождество Иоанна Крестителя 7 июля.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси православные верующие празднуют Рождество Иоанна Крестителя (Предтечи) 7 июля. Именно этот пророк крестил Иисуса Христа в реке Иордан.

Рождество Иоанна Крестителя, история.

Согласно Евангелие от Луки, долгожданный ребенок родился у пары, которая жила во времена правления царя Ирода. В священном писании говорится о том, что на протяжении многих лет иудейский священник Захария и его супруга Елисавета ждали ребенка. В один из дней Захария провел службу в храме и собирался уходить, но ему явился архангел Гавриил, сообщивший радостную весть о скором пополнении в семье.

Захария не поверил сказанному и архангел его наказал — лишил дара речи. Ребенок в семье появился, на восьмой день, когда ребенка назвали Иоанном, его отец вновь смог заговорить.

Рождество Иоанна Крестителя, традиции.

На праздник принято посещать службу в церкви, молиться святому. Чаще всего к нему обращаются с молитвами об избавлении от пагубных привычек и различных недугов. А еще верующие приносят в храм травы. К примеру, в некоторых регионах Беларуси это мята, тысячелистник, зверобой и так далее. Берут с собой и цветы. Все освещают после службы. Также на праздник можно освятить и воду.

Рождество Иоанна Крестителя, что нельзя делать.

Нельзя работать в поле, так как можно навлечь беды на урожай. Не рекомендуется на праздник ссориться, вступать в конфликты. Кроме того, не следует переедать. Подобным, как считали предки, можно вызвать неприятности в будущем.

Рождество Иоанна Крестителя, что можно делать.

По традиции, на указанный праздник верующие ходят на службы в церковь и молятся святому, прося у него избавления от пагубных привычек и недугов. Кроме того, к Иоанну Крестителю с молитвой обращались и семейные пары, которые мечтали о прибавлении в семье. Также на праздник было принято собирать травы и освящать их.

Рождество Иоанна Крестителя, народные приметы.

Согласно приметам, солнечная и теплая погода предупреждает о дождливой осени. В том случае, если 7 июля прохладно, то лето будет жарким.

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