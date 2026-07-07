Что можно и нельзя делать на Рождество Иоанна Крестителя 7 июля

На праздник принято посещать службу в церкви, молиться святому. Чаще всего к нему обращаются с молитвами об избавлении от пагубных привычек и различных недугов. А еще верующие приносят в храм травы. К примеру, в некоторых регионах Беларуси это мята, тысячелистник, зверобой и так далее. Берут с собой и цветы. Все освещают после службы. Также на праздник можно освятить и воду.