Что можно и нельзя делать на Рождество Иоанна Крестителя 7 июля

В Беларуси православные верующие празднуют Рождество Иоанна Крестителя (Предтечи) 7 июля. Именно этот пророк крестил Иисуса Христа в реке Иордан.
Рождество Иоанна Крестителя, история.
Согласно Евангелие от Луки, долгожданный ребенок родился у пары, которая жила во времена правления царя Ирода. В священном писании говорится о том, что на протяжении многих лет иудейский священник Захария и его супруга Елисавета ждали ребенка. В один из дней Захария провел службу в храме и собирался уходить, но ему явился архангел Гавриил, сообщивший радостную весть о скором пополнении в семье.
Захария не поверил сказанному и архангел его наказал — лишил дара речи. Ребенок в семье появился, на восьмой день, когда ребенка назвали Иоанном, его отец вновь смог заговорить.
Рождество Иоанна Крестителя, традиции.
На праздник принято посещать службу в церкви, молиться святому. Чаще всего к нему обращаются с молитвами об избавлении от пагубных привычек и различных недугов. А еще верующие приносят в храм травы. К примеру, в некоторых регионах Беларуси это мята, тысячелистник, зверобой и так далее. Берут с собой и цветы. Все освещают после службы. Также на праздник можно освятить и воду.
Рождество Иоанна Крестителя, что нельзя делать.
Нельзя работать в поле, так как можно навлечь беды на урожай. Не рекомендуется на праздник ссориться, вступать в конфликты. Кроме того, не следует переедать. Подобным, как считали предки, можно вызвать неприятности в будущем.
Рождество Иоанна Крестителя, что можно делать.
По традиции, на указанный праздник верующие ходят на службы в церковь и молятся святому, прося у него избавления от пагубных привычек и недугов. Кроме того, к Иоанну Крестителю с молитвой обращались и семейные пары, которые мечтали о прибавлении в семье. Также на праздник было принято собирать травы и освящать их.
Рождество Иоанна Крестителя, народные приметы.
Согласно приметам, солнечная и теплая погода предупреждает о дождливой осени. В том случае, если 7 июля прохладно, то лето будет жарким.
Ранее мы собрали график отключения горячей воды в Минске в июле 2026: список адресов, даты отключения.
Тем временем Минтруда сказало, кто из белорусов может получить 509 рублей к пенсии.
Кстати, врачи назвали белорусам шесть продуктов — главных врагов для сердца.