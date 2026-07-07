Сборная Испании вышла в ¼ финала ЧМ благодаря победе над португальцами

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Футболисты сборной Испании со счетом 1:0 обыграли команду Португалии в матче ⅛ финала чемпионата мира 2026 года. Встреча прошла в Арлингтоне (штат Техас, США).
Мяч на первой добавленной ко второму тайму минуте забил Микель Мерино. В четвертьфинале испанцам предстоит сыграть против победителя матча между сборными США и Бельгии, который пройдет в ночь на 7 июля по московскому времени.
Рекордная серия вратаря сборной Испании Унаи Симона без пропущенных мячей на чемпионатах мира составляет 609 минут. Она длится с заключительного матча на групповом этапе мирового первенства — 2022. Сборная Испании остается последней командой, которая смогла сохранить ворота в неприкосновенности на нынешнем турнире.
Сборная Испании не проигрывает в основное время на протяжении 36 матчей. В последний раз испанцы терпели поражение по истечении 90 минут в игре отбора на чемпионат Европы — 2024 от команды Шотландии. Та встреча прошла 28 марта 2023 года и завершилась победой шотландцев со счетом 2:0. За это время испанцы проиграли португальцам в финале Лиги наций в июне 2025 года, однако победитель был выявлен в серии пенальти (5:3, основное время — 2:2).
Испанцам удалось выйти в четвертьфинал чемпионата мира впервые с 2010 года, когда они стали победителями турнира. В 2014 году команда не вышла из группы, а на двух последующих турнирах завершила борьбу за титул на стадии ⅛ финала, проиграв сначала россиянам, а затем марокканцам. В обоих случаях сборная Испании проиграла в серии пенальти.