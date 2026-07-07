Сборная Испании вышла в ¼ финала ЧМ благодаря победе над португальцами

Сборная Испании не проигрывает в основное время на протяжении 36 матчей. В последний раз испанцы терпели поражение по истечении 90 минут в игре отбора на чемпионат Европы — 2024 от команды Шотландии. Та встреча прошла 28 марта 2023 года и завершилась победой шотландцев со счетом 2:0. За это время испанцы проиграли португальцам в финале Лиги наций в июне 2025 года, однако победитель был выявлен в серии пенальти (5:3, основное время — 2:2).