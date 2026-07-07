Россиянам рассказали о главных обрядах в ночь на Ивана Купалу

7 июля по народному календарю отмечается день Ивана Купалы. Об этом празднике и его главных обрядах в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказала фольклорист, доцент кафедры общего и славянского искусствознания Института славянской культуры РГУ имени А. Н. Косыгина Варвара Добровольская.
По словам эксперта, праздник Ивана Купалы, или Иванов день, является ярким примером так называемого двоеверия, когда сочетаются христианство и дохристианские верования.
«На большей территории России, в центральной части, на севере, этот праздник назывался Иван-травник. То есть все традиции связаны с травами, с водой, может быть, отчасти с кострами, которые жгут. То есть в основном здесь обливаются водой и собирают травы, причем делают это ночью. Считается, что именно в ночь на Ивана Купалу травы набирают наибольшую силу», — объяснила она.
По словам Варвары Добровольской, наши предки особое внимание на Ивана Купалу уделяли коровам. Считалось, что сбитое из собранного в этот день молока масло вбирало в себя всю силу трав.
«С югом России немножечко другая ситуация, потому что там преобладает огонь, появляется цветок папоротника, который защищает нечистая сила. По легендам, именно цветок папоротника помогает искать клады. Именно на юге России Иванов день становится Купалой, когда пускают по воде венки», — отметила Добровольская.
Эксперт уточнила, что с венками и цветами связано несколько обрядов, которые проводят на Ивана Купалу.
«Самые известные — это венки, которые бросают в воду: смотрят, куда он поплыл, оттуда и жених приедет. Также незамужние девушки кладут под подушку семь цветков и приглашают жениха букет посмотреть», — сказала фольклорист.
При этом все обряды, как подчеркнула собеседница издания, проводились в пограничное время — ночью, на рассвете или на закате.
«А день — это церковная служба, это именины всех Иванов», — добавила она.
Наши предки верили, что костры в ночь на Ивана Купалу обладают большой силой. Считалось, что если прыгнуть через пламя, то можно обрести счастье и удачу на год. Влюбленные пары прыгали через костер, держась за руки, чтобы быть неразлучными до конца жизни. В купальских кострах сжигали одежду больных людей, чтобы недуг ушел и больше не возвращался.