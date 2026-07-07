Россиянам рассказали о главных обрядах в ночь на Ивана Купалу

«На большей территории России, в центральной части, на севере, этот праздник назывался Иван-травник. То есть все традиции связаны с травами, с водой, может быть, отчасти с кострами, которые жгут. То есть в основном здесь обливаются водой и собирают травы, причем делают это ночью. Считается, что именно в ночь на Ивана Купалу травы набирают наибольшую силу», — объяснила она.