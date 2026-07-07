Все округа Херсонской области остались без света полностью или частично

В Херсонской области произошел масштабный сбой электроснабжения. Все округа региона полностью или частично остались без света. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.
«Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены», — написал политик в мессенджере Max.
Сальдо уточнил, что на местах уже работают энергетики и аварийные службы. Специалисты принимают меры для скорейшего восстановления подачи электроэнергии и возвращения света в дома жителей.
Накануне более 90 населенных пунктов в шести округах Херсонской области оказались обесточены после ударов ВСУ. Также были атакованы легковые автомобили, грузовики и автобусы.
Ранее KP.RU сообщал, что часть Запорожской области осталась без света из-за атак киевского режима. Губернатор региона Евгений Балицкий уточнил, что критическая инфраструктура осталась в рабочем состоянии.