В России отмечают день Ивана Купала: главные обряды, обычаи и запреты

Праздник Ивана Купала отмечают каждый год в ночь с 6 на 7 июля. Он появился еще во времена язычества и был посвящен солнцу, силе природы и будущему урожаю. Изначально праздник был приурочен к летнему солнцестоянию, его отмечали с 20 на 21 июня. С принятием христианства на Руси Иван Купала был объединен с церковным праздником — Рождеством Иоанна Крестителя, и его стали праздновать 24 июня по старому стилю (7 июля — по новому стилю).