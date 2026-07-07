В России отмечают день Ивана Купала: главные обряды, обычаи и запреты

В России в ночь на 7 июля отмечают день Ивана Купала, который является одним из самых ярких летних славянских праздников. Об основных традициях и обрядах в этот день, а также о связанных с ним народных приметах — в материале Aif.ru.
Что за день Ивана Купала.
Праздник Ивана Купала отмечают каждый год в ночь с 6 на 7 июля. Он появился еще во времена язычества и был посвящен солнцу, силе природы и будущему урожаю. Изначально праздник был приурочен к летнему солнцестоянию, его отмечали с 20 на 21 июня. С принятием христианства на Руси Иван Купала был объединен с церковным праздником — Рождеством Иоанна Крестителя, и его стали праздновать 24 июня по старому стилю (7 июля — по новому стилю).
В народе верили, что в ночь на Ивана Купалу открываются тайны природы, находятся клады, а огонь, вода и травы обладают особыми свойствами. Кроме того, считали славяне, в эту ночь пробуждалась нечистая сила.
Какие главные традиции и обряды праздника.
Основные народные гуляния, обряды с огнем и водой, песнями и хороводами проходят вечером 6 июля и ночью.
Согласно поверью, травы в эту ночь обретали особую силу. Их следовало успеть собрать до восхода солнца, пока они не потеряли свою целебную силу. Собранные травы впоследствии использовали для лечения, для оберегов и для гаданий.
Из собранных трав девушки плели венки, а затем бросали их в реку и гадали по ним. Если венок уплывал далеко — девушку ожидало скорое замужество, если кружился на месте —свадьбе быть не скоро. Плохим предзнаменованием считалось потопление венка.
По поверью, в купальскую ночь один раз в году расцветают папоротники. Считалось, что нашедший цветок папоротника сможет найти спрятанные клады, начнет понимать язык животных и птиц и получит особую силу.
На праздник зажигали на возвышенном месте разводили костры, а затем перепрыгивали через огонь. Люди верили, что таким образом они очищаются от всего плохого, обретают здоровье и силы. Тот, кто прыгнул через костер выше всех, считался самым удачливым человеком.
В этот день принято умываться росой, которая считалась целебной. Купание в реках и озерах было обязательным ритуалом. Люди верили, что в это время вода может излучить болезни и смыть сглаз. Также было принято обливать водой прохожих.
Что нельзя делать на Ивана Купалу.
По народным поверьям, запрещено спать в ночь на Ивана Купалу, так как проснувшаяся в темное время нечистая сила могла навредить человеку во сне.
Считалось, что на Ивана Купалу нельзя одалживать деньги, продавать или раздавать личные вещи. Согласно поверью, это сулило бедностью и неприятностями как отдающему, так и тому, кто берет.
В купальскую ночь также было запрещено топтать траву и цветы, грустить и жаловаться на жизнь, стричь волосы, подбирать случайно найденные деньги или украшения, ссориться и желать зла другим, убивать змей или лягушек, которые считались помощниками в эту ночь.
Какие народные приметы есть в этот день.
Дождь 7 июня считался знаком того, что через семь дней начнется жара и продержится до конца лета. Обильная роса провещала урожай огурцов. Небо чистое, звездное было приметой хорошего урожая грибов осенью.
Если в этот день было слышно, как кукушка кукует, следовало ждать холодную осень, а пение сверчка предвещало мягкую зиму. Гроза на Ивана Купалу означала, что урожая орехов в этом году не будет.