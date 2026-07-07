Авторский контент в профильном законопроекте получил возможность защиты от ИИ

Ограничение на использование авторского контента, как предполагается, могут реализовать за счет технических средств. В аппарате заявили, что это можно будет сделать через метатеги (служебные элементы кода на сайтах, часто — один из инструментов продвижения). В них есть информация о странице — ее они обычно передают поисковым системам.