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Авторский контент в профильном законопроекте получил возможность защиты от ИИ

Ограничение на использование таких материалов, как предполагается, могут реализовать за счет технических средств, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Правообладатели получили возможность защитить собственный контент от обучения на нем ИИ-моделей. Это обсудили с бизнесом и включили в профильный законопроект о поддержке развития ИИ, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера — главы аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

«Положения законопроекта в части авторского права доработаны по результатам дискуссий с бизнесом. В частности, фиксируется возможность защитить авторский контент от его использования с целью обучения ИИ-моделей», — сказали там.

Ограничение на использование авторского контента, как предполагается, могут реализовать за счет технических средств. В аппарате заявили, что это можно будет сделать через метатеги (служебные элементы кода на сайтах, часто — один из инструментов продвижения). В них есть информация о странице — ее они обычно передают поисковым системам.

«В том случае, если разработчик ИИ-модели проигнорировал выставленный запрет, правообладатель контента получает право на претензию», — заверили в аппарате вице-премьера.

Еще в конце 2024 года глава Национальной федерации музыкальной индустрии (НФМИ) Никита Данилов сообщал в докладе в Совете Федерации, что артисты и селебрити теряют 3,5 млрд рублей в год из-за несанкционированного использования, как минимум, их образов. В конце апреля 2026 года на той же площадке он предлагал не считать созданные ИИ и без вклада человека объекты, похожие на произведения науки, литературы и искусства, объектами гражданских прав, дополнив соответствующее законодательство.

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