Роналду провел последний матч на чемпионатах мира

Накануне матча против сборной Испании Роналду заявил, что этот чемпионат мира был последним в его карьере. Лучшим результатом для него стало четвертое место на турнире 2006 года. До этого сестра Роналду заявила, что игрок завершит карьеру в сборной после мирового первенства, однако позднее футболист опроверг это. По его словам, решение о продолжении карьеры в национальной команде еще не принято.