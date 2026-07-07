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Роналду провел последний матч на чемпионатах мира

Сборная Португалии в ⅛ финала проиграла команде Испании.

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Рекордсмен по голам на уровне сборных и пятикратный обладатель «Золотого мяча» португальский нападающий Криштиану Роналду провел последний матч на чемпионатах мира по футболу в карьере. В нем сборная Португалии проиграла команде Испании в ⅛ финала со счетом 0:1.

На мировых первенствах Роналду принял участие в 27 играх. Это второй показатель в истории турнира, больше встреч только на счету аргентинского форварда Лионеля Месси (30). В активе Роналду 11 голов, из них только 1 в плей-офф — во встрече 1/16 финала чемпионата мира — 2026 против команды Хорватии (2:1).

Накануне матча против сборной Испании Роналду заявил, что этот чемпионат мира был последним в его карьере. Лучшим результатом для него стало четвертое место на турнире 2006 года. До этого сестра Роналду заявила, что игрок завершит карьеру в сборной после мирового первенства, однако позднее футболист опроверг это. По его словам, решение о продолжении карьеры в национальной команде еще не принято.

Роналду 41 год, он является пятикратным победителем Лиги чемпионов, становился чемпионом Европы, двукратным победителем Лиги наций. Ему также принадлежат рекорды по числу голов в истории чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. Футболист с декабря 2022 года выступает за «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, по ходу карьеры нападающий также играл за португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», итальянский «Ювентус» и испанский «Реал».

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. В нем впервые принимают участие 48 команд. Турнир завершится 19 июля. Его действующим победителем является сборная Аргентины.

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