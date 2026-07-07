Испания выбила Португалию из ЧМ и завершила карьеру Роналду в сборной

Кроме того, команда продолжила впечатляющую беспроигрышную серию в основное время, которая теперь насчитывает 36 матчей. Последний раз испанцы уступали по итогам 90 минут ещё в марте 2023 года, проиграв Шотландии в квалификации чемпионата Европы. С тех пор единственное поражение пришлось на финал Лиги наций 2025 года с Португалией, где судьбу трофея решила серия пенальти.