«Режу свое прошлое»: Азиза сообщила, что разводится с мужем-итальянцем

Певица Азиза сообщила о разводе с супругом Александро Лортэ — наполовину итальянцем, живущим в Европе. 62‑летняя артистка подала документы в тот же ЗАГС, где пять лет назад пара расписалась.
— Меня сестры отговаривали всегда, а сейчас я сама приняла это решение. Режу свое прошлое без сожаления, — заявила она программе «Малахов» на телеканале «Россия 1».
Знаменитость рассказала, что не виделась с мужем с 2022 года. После его отъезда в Италию их связь сохранялась лишь на расстоянии, и именно это подтолкнуло Азизу к решению о разводе.
Певица призналась, что настолько отвыкла от супруга, что уже не представляет его внезапного возвращения, и теперь воспринимает расставание не как трагедию, а как повод для радости.
1 июля сообщалось, что Пресненский районный суд Москвы начал рассматривать дело об опеке над сыном актрисы Марии Мироновой. Ее экс-муж Андрей Сорока потребовал разрешить ему встречи с шестилетним Федором. Но адвокат артистки Шота Горгадзе заявил, что ответная сторона однобоко понимает родительские права, игнорируя обязанности.