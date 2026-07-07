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В Стамбуле состоялась акция против саммита НАТО

В Турции состоялась демонстрация против саммита Североатлантического альянса в Анкаре, акция была проведена на площади Бешикташ в Стамбуле.

Источник: Аргументы и факты

В Турции состоялась демонстрация против саммита Североатлантического альянса в Анкаре, акция была проведена на площади Бешикташ в Стамбуле.

В частности, в ней приняли участие сторонники Партии освобождения народа. Участники акции принесли плакаты, где сказано, что НАТО является «организацией кровавых войн».

«Прочь из Турции!», — потребовали участники акции.

На демонстрации присутствовали правоохранители, беспорядки не зафиксированы.

Саммит стран Североатлантического альянса состоится в Анкаре 7 и 8 июля.

По данным Politico, страны восточного фланга Североатлантического альянса готовятся к вооружённому конфликту с Российской Федерацией.

Российская сторона неоднократно заявляла об активности Североатлантического альянса у западных границ, НАТО расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». В РФ подчёркивают, что Российская Федерация никому не угрожает.

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