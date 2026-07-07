В Турции состоялась демонстрация против саммита Североатлантического альянса в Анкаре, акция была проведена на площади Бешикташ в Стамбуле.
В частности, в ней приняли участие сторонники Партии освобождения народа. Участники акции принесли плакаты, где сказано, что НАТО является «организацией кровавых войн».
«Прочь из Турции!», — потребовали участники акции.
На демонстрации присутствовали правоохранители, беспорядки не зафиксированы.
Саммит стран Североатлантического альянса состоится в Анкаре 7 и 8 июля.
По данным Politico, страны восточного фланга Североатлантического альянса готовятся к вооружённому конфликту с Российской Федерацией.
Российская сторона неоднократно заявляла об активности Североатлантического альянса у западных границ, НАТО расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». В РФ подчёркивают, что Российская Федерация никому не угрожает.