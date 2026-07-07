«Фестиваль тенниса в Москве» пройдет с 7 по 12 июля

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. «Фестиваль тенниса в Москве» пройдет на нескольких столичных спортивных площадках с 7 по 12 июля. Организатор мероприятия — Департамент спорта города Москвы.
Массовое событие объединит профессиональный спорт, коллективные активности, открытые уроки, турниры, автограф-сессии и интерактивные зоны для зрителей. Проект рассчитан на широкую аудиторию: от профессиональных спортсменов и юных теннисистов до жителей города, которые давно хотели попробовать сыграть в теннис.
Центральной площадкой фестиваля станет Дворец тенниса «Лужники». 11 июля здесь состоится шоу-матч звезд мирового тенниса — игроков из топ-20 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов, имена которых организаторы пока держат в секрете. Посетители смогут понаблюдать за мастер-классами с участием Елены Весниной и других известных теннисистов. Также гостей ждут автограф-сессии, турнир одного розыгрыша «Решающий мяч», участие в бесплатных теннисных уроках, фотозоны, конкурс теннисных костюмов и много других активностей.
В парке «Ходынское поле» 11 и 12 июля с 12:00 до 19:00 состоятся бесплатные уроки тенниса для всех желающих, каждая сессия будет длиться 25 минут. Участников ждут подводящие упражнения, игровые элементы и мини-турнир. Также на площадке пройдет интерактивная игра «Волшебный корт», предоставляющая возможность выиграть подарок при попадании в цель. Гостей площадки ждут интерактивные зоны и показательные мастер-классы с известными теннисистами — Надеждой Петровой и Евгением Донским.
В рамках фестивальной недели на кортах школы тенниса «Белокаменная» пройдут матчи детского турнира первой категории Российского теннисного тура среди спортсменов до 13 лет. Гости фестиваля смогут поддержать участников и увидеть матчи юных теннисистов. На открытых кортах Национального теннисного центра имени Х. А. Самаранча состоится крупнейший открытый турнир по теннису среди ветеранов «Кубок Московского спорта». Вход на «Фестиваль тенниса в Москве» свободный, предварительная регистрация не требуется.