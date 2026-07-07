«Фестиваль тенниса в Москве» пройдет с 7 по 12 июля

В парке «Ходынское поле» 11 и 12 июля с 12:00 до 19:00 состоятся бесплатные уроки тенниса для всех желающих, каждая сессия будет длиться 25 минут. Участников ждут подводящие упражнения, игровые элементы и мини-турнир. Также на площадке пройдет интерактивная игра «Волшебный корт», предоставляющая возможность выиграть подарок при попадании в цель. Гостей площадки ждут интерактивные зоны и показательные мастер-классы с известными теннисистами — Надеждой Петровой и Евгением Донским.